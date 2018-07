Keit Pentus-Rosimannus jagab kelmikat kaadrit mererannast

Keit Pentus-Rosimannus jagab Instagramis ka fotot oma mustikatest määrdunud sõrmedest. Ta kirjutab foto alla: «Kui sa asud lendama Washingtoni, et koos USA senaatoritega arutada ühel viimase aja olulisemal teemal, ja avastad lennujaamas, et hommikune pudru peale mustikate korjamine on kätele hoolimata korduvast küürimisest oma kapitaalse jälje jätnud.»