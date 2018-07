Leiti Stanley Kubricku 60 aastat tagasi kirjutatud filmikäsikiri

Kubricku adaptsioon on kirjutatud 1956. aastal kahasse koos kirjanik Calder Willinghamiga. Sama tandem kirjutas aasta hiljem ka stsenaariumi sõjafilmile «Paths of Glory», mille peaosas säras Kirk Douglas, vahendas MENU .

Käsikirja leidis Kubricku tööde ekspert, Bangori ülikooli filmiprofessor Nathan Abrams. «Ma ei suuda seda uskuda, see on väga erutav,» kommenteeris ta oma leidu ja lisas, et ta arvas, et käsikiri on jäädavalt kadunud.