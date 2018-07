Lindsay Lohani sugulane peksti julmalt läbi

19. jaanuaril toimunus rünnakus olid 24-aastase Kevini ründajateks 27-aastane New Jersey politseinik Daniel Hunt ja tema sõber, 29-aastane Ian Salerno Philadelphiast. Mõlemat meest ootab nüüd ees süüdistus rünnakus ja kehaliste vigastuste tekitamise, vahendas Global News Kanada .

Boston Herald kirjutas, et Kevin Lohan toimetati pärast rünnakut Brighami ja naistehaiglasse, kus talle pandid metalplaadid tema põskedesse ja lõuga. Lisaks sellele tuli tema suu kolmeks nädalaks traatidega kinni panna.

Suffolki maakonna prokurör avaldas teate, milles oli kirjas: «Hunt, vaba päeva pidanud politseinik New Jerseyst, astus ohvrile vastu ning tõukas teda, alustades sellega füüsilise sõneluse. Kui mõlema grupi liikmed üritasid kaklust lõpetada, tuli Salerno ohvri selja tagant ja lõi Lohanit nii kõvasti vastu lõugu, et mees maha kukkus.»

Avalduses oli ka kirjas, et uurimise käigus on politsei omandanud sündmusest ka turvakaamera väljavõtted, baaritšekid, kus mehed enne kaklust jõid, pildid sotsiaalmeediast ning kogunud ka tunnistajate usutlusi intsidendi kohta, mis tõestavad, et Hunt ja Salerno intsidendis tõesti süüdi olid.