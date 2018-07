Oh seda saare elu! Vapustava suveilmaga õnnistatud I Land Sound festivali eelviimane päev

I Land Soundi korraldajad soovisid külastajatele pakkuda mure- ja mateeriavaba nädalalõppu, et nautida vabas looduses kõike seda, mida muusikal, kunstil, ühisel koosviibimisel ja Eesti suvel pakkuda on. Festivalikülastajate päevitunud nägude ning lõõgastunud ilmest võib järeldada, et vähemalt mõned punktid sest ambitsioonikast lubadusest on õnnestunud täita.