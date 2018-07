Vahur Kersna näeb Gunnar Grapsi varajases surmas seost NSVL-i kokkulangemisega

Gunnar Graps - tulihingeliste fännide arvates Eesti ainus õige rokkar, keda on võrreldud Mick Jaggeri ja Alice Cooperiga. Äärmiselt värvikas ja andekas muusik võitis paljude südameid, nii oma loomingu, kui iseloomuga. Nii kodumaal, kui naaberriikides mäletatakse teda senini ning hoitakse tema loomingut au sees.

Vikerraadio muusikasaates «Aeg peatub» oli külas ka Vahur Kersna, kes meenutas sovietiaja lõppemise mõjusid Eesti muusikutele. Tema arvates mõjus see kõige rängemalt just Grapsile. 50. sünnipäeva puhul tehtud intervjuud meenutab ta väga kurvana: «Tema endine elukaaslane oli ta paljaks teinud ning ta elas mingisuguse uue pruudi juures kuskil aguli kööktoas,» sõnas Kersna. «Grapsi tappis meeleheide, kurbus ja lootusetus.» Lisades, et Gunnari väline karm imidž oli vastuolus sellega, kui õrn ja habras oli muusiku sisemus.