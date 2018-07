Koju või peole? Suur hulk inimesi soovisid eile Virtsu sadamast Saaremaale pääseda

12.-15. juulil maandub maaliliselt ilusa Illiku laiu peal taas elamusfestival «I Land Sound». Taotlusega jätta mured ja materjal korraks körvale, tuues kaunis looduses ja vabas öhustikus kokku parim, mis muusikal, kunstil, ühisel koosviibimisel ja Eesti suvel anda on. Üks korralik sööm mereöhku ja praamisõit võtavad eest su maski ning teisel pool kallast leiad üles iseenda.

Saaremaale, Illiku laiule jõudes kaob ajaline dimensioon ning iga ärkamine on märgiline. Siin on vördselt ruumi inimese, linnu ja looma jaoks ning indiviidi suuruse defineerib tema südame mööt. Saarel on kombeks kokku hoida ja nii juhtub ka «I Land Soundil», kus rikastava sündmuse nimel ühendavad jöud elektroonilise ööelu pioneerid, kunstnikud ja kohalik kogukond. Kolm kordumatut päeva ja kustumatu mälestus.