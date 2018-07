Vaata, mis suured staarid tähistavad täna enda sünnipäeva

Koomik ja saatejuht David Mitchell on tuntud oma koostöö poolest sõbra Robert Webbiga, kellega koos tehakse saadet «Peep Show». Ta osaleb mängijanaga ka saadetes «Would I Lie to You?», «QI», «The Big Fat Quiz of the Year», «Mock the Week», «8 Out of 10 Cats Does Countdown» ja «Have I Got News for You». Mitchell saab täna 44-aastaseks.