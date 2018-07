Dumskaya peotänav Peterburis on üks vanemaid ning populaarsemaid pidutsemiskohti linnas, kus üks baar seisab seltsimehelikult teise kõrval ning pidulistest puudust ei ole.

Pole kahtlustki, et peotänaval on rohkesti fänne ning otsides informatsiooni ööelu kohta Peterburis, soovitab peaaegu iga teine lehekülg külastada just Dumskaya tänavat. Reklaamitakse, et seal kogeb midagi enneolematut.

Ent nagu ikka, pole kõik alati mustvalge. Näiteks leidub TripAdvisori keskkonnas üks konkreetne Dumskaya heiter, kelle postitus algab sõnadega: «Vältige iga hinna eest Dumskaya tänavat...»

Oma postituses räägib ta, kuidas selle kandi peoõhtud ei ole eurooplastele sobilikud. Tema sõnul on tegemist odavate kohtadega, kus baariteenindus jätab soovida ning tualetid on kohutavad... (Kõlab nagu nii mõnigi paik Eestis!)

Ometigi on tema sõnul kõige kohutavamad baaride turvamehed, kes on ülbed ning ebaviisakad ning lasevad inimesi sisse nägude järgi, näidates seejuures oma ülemvõimu peotänaval. Postituses maalib ta neist pildi kui kõige jubedamatest mölakatest.

Nõnda vastuolulised postitused internetiavarustes olid aga piisavad, et ka Elu24 Dumskaya peomekasse kohale läks ning tänavapilti uuris. Mis seal salata, üpris kiiresti sai selgeks, et Dumskayas võib lühikese aja jooksul kohata kõike: nutvat näitsikut telefonitoru otsas, ülemeelikuid alaealisi või vaevu-vaevu täisealisi ning eriti karmide pilkudega turvamehi.

Tõepoolest, rahvast on seal rohkelt. Selge on ka see, et turvamehed seisavad iga baari ees ning jälgivad tõesti möödujaid ja potentsiaalseid kliente. Samas paistab ka, et nende suhtumine klienti sõltub ka kliendist endast ning tema joobeastmest.

Üllatusena tuli Elu24-le aga see, kui palju on peotänaval politseinikke. Iga paarisaja meetri tagant valvab korda punt politseinikke, läheduses ka mitmed politseibussid. Teisalt on võimalik, et politseinike on linnapildis rohkem, sest Peterburis on jalgpalli MM-i aeg.