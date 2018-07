Taavi Teplenkov: ma tahtsin juristiks saada, aga ei saanud kooli sisse

Pärast keskkooli plaanis Teplenkov minna aga hoopis Tartu ülikooli juurat õppima, kuid ei pääsenud sisse. «See plaan oli rohkem selline, et ma ei plaaninud saada näitlejaks ja mul polnud ka muid plaane, millist karjääri elus valida. Too hetk oli populaarne juura eriala, just selle nurga alt, kuidas elu kõige mõnusamalt sättida, et saada maja, auto ja suur pere,» selgitas Teplenkov, miks osutus valituks just juura, vahendas MENU.