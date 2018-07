Kuulsusejanus Samantha Markle osaleb skandaalses tõsielusarjas

Kui Samantha on meedias kurikuulsaks saanud sellega, et on nii Meghanit kui Harryt korduvalt kritiseerinud, siis nüüd on ta otsustanud osa võta Briti versioonist saates «Celebrity Big Brother», vahendab E!News.

Meghan ja Harry FOTO: JWMAL2 / MEGA

See on saades, kus grupp inimesi pannakse mõneks ajaks ühte majja elama, ning telekaamerad jälgivaid nende kõiki tegemisi.

E!News saatejuhid sõnavad, et «Celebrity Big Brother» on Suurbritannias hästi suur ning vastuoluline saade. Osalejatele makstakse metsikult raha ning personaalne reklaam on meeletu. See on ka üks põhjuseid, miks Samantha saadet teha tahab.

Sel hooajal on saate temaatikaks «skandaal», mis on ka põhjus, miks produtsendid just hertsoginna poolõele lähenesid.