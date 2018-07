Ewan McGregori tütar pärast vanemate lahutust: isa uus kallim on paras rämps

Ewan McGregor oli abikaasa Eve Mavrakisega 22-aastat abielus, kui mees hakkas suhet arendama enda «Fargo» kaasstaari Mary Elizabeth Winsteadiga. Nende suhe muutus nii tõsiseks, et Eve otsustas jaanuaris lahutuse sisse anda ja praeguseks on nad ametlikult lahutatud, vahendas DailyMail.

Eve sõnas pärast lahutust, et see oli muserdav, kuid tema jaoks on tähtis, et tema neljal lapsel läheks kõik kenasti.

Ewan McGregor koos tütre Clara McGregoriga FOTO: Dennis Van Tine / Starmax/PA Images

Nüüd, seitse kuud hiljem, võttis sotsiaalmeedias sõna Ewani ja Eve'i tütar Clara, kes ütles Mary Elizabeth Winstead fännilehel, et naisnäitleja on paras rämps.

Clara vastas Instagramis administraatori väitele nagu oleks Mary näol tegu maailma kõige ilusama naisega.

«Kõige ilusam ja talendikam naine maailmas? (kaks naerunägu) Oh issand, teil on kõikidel luulud. Ta on paras rämps,» kirjutas Clara.

Mary Elizabeth Windsteadi fännikas FOTO: Ekraanitõmmis Instagramist