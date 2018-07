«Borat» tõmbas mitmel poliitikul naha üle kõrvade

Sacha Baron Cohenil on kanalil Showtime oma uus saade «Who is America?», milles ta püüab avalikkusele tuntud inimestega teha intervjuusid. Kuna aga Sacha Baron on Boratit ja Ali G-d mängides saanud niivõrd tuntuks, et niisama ta intervjuusid teha ei saa ilma, et inimesed arvaksid, et mingi nali on käimas, siis maskeeris koomik end mitmel juhul kellekski teiseks, et intervjueeritavad oma saateks kohale saada.

Sacha Baron Cohen FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Kui varasemalt tuli avalikuks, et endine asepresidendi kandidaat ja konservatiiv Sarah Palin oli Sacha Baroni üks tuntud «ohvreid», siis nüüd on teada ka teiste tuntud inimeste nimed, kes Baronit uskuma jäid ja intervjuud soostusid tegema, vahendab Fox News.

Veteranist telesaatejuht Ted Koppel sõnas neljapäeval, et temaga võttis ühendust ratastoolis vanem mees, kellel oli kaasas ka hapnikumask. Vana mees ütles, et soovib temaga teha intervjuud telekanali Showtime raames, milles tavalised inimesed intervjueerivad eksperte.

Ted Koppel FOTO: Wikimedia Commons

Koppel läkski rahumeeli kohale ning hakkas intervjuud tegema. Ta kahtlustas, et midagi on valesti, kui maskeeritud Cohen hakkas temalt Donald Trumpi inaguratsiooni kohta küsima. Näitleja pressis teda mitmel korral küsimustega teemal, et Trumpi inaguratsiooni ajal oli kohal kõigi aegade kõige suurem rahvamass.

Koppel rääkis: «Kui ma ei nõustunud selle väitega, siis ta näitas mulle arvutist pilti suurest inaguratsiooni rahvamassist ning mehest, kes hoidis käes kella, mis näitas 11 õhtul. Intervjueeritav osutas asjaolule, et kui kell 11 õhtul, mitu tundi pärast inaguratsiooni, oli rahvamass nii suur, siis oli ametliku osa ajal kohal kõigi aegade kõige suurem rahvamass.»

Pärast seda jutuajamist otsustas Koppel intervjuu lõpetada ja jalutas minema.

Pedofiilias süüdistatud endine Alabama kuberner Roy Moore aga ähvardas Showtime'i kohtusse kaevata, kui nad avaldavad teda halvustava videoklipi. Moore oli kohale kutsutud ettekäändega, et talle antakse auhind tema tugeva toetuse eest Iisraelile.

Roy Moore FOTO: Scanpix

«Ma ei teadnud, et Sacha Baron ja Showtime teleseriaal on mõeldud häbistamaks, alandamaks ja mõnitamaks mitte ainult Iisraeli, vaid ka teisi religioosseid konservatiivne nagu Sarah Palin, Joe Walsh ja Dick Cheney,» selgitas Moore.

Endine Arizona osariigi Maricopa maakonna šeriff Joe Arpaio sõnas, et temaga olles kehastas Sacha Baron Soome koomikut. Arpaio sõnas, et temas tekitasid ebamugavustunnet mitmed sõnad, mida Cohen intervjuu ajal kasutas, kuid ei jätnud intervjuud pooleli.

Joe Arpaio FOTO: Scanpix

Sarah Palin, kellest need paljastused kõik alguse said, sõnas, et tema arvas, et tegu on päris intervjuuga, millega austada USA sõjaveterane.

Palin küll jäi alguses intervjuud tegema, sest ta uskus, et saab sellega vormikandjaid austada, aga lahkus lõpuks, kui selgus, et asi komejandist kaugemale ei lähe.

Sarah Palin FOTO: Scanpix

Sacha Baron Cohen aga vastas hiljem Palini kriitikale läbi huumorisoone, kui kirjutas, et naist on tabanud «sitagranaat».