TOP 10: Maailma kõige kallimad vedelikud

SKORPIONI MÜRK

7 820 000-8 808 00 eurot liitri kohta

Skorpionid kasutavad oma mürki, et kaitsta end ründajate eest ning, et jahtida toitu. Kõikidest skorpioniliikidest on vaid kahekümne viiel mürk, mis on inimesele eluohtlik. Skorpioni mürgis leitavat valku saab kasutada valu leevendamiseks inimestel, kes põevad näiteks sclerosis multiplexi, põletikulisi soolehaigusi ja reumatoid-artriiti.

Skorpion. FOTO: FAISAL AL NASSER / REUTERS

KUNINGKOBRA MÜRK

306 400 - 345 500 eurot liitri kohta

Kuningkobra on üks mürgisemaid madusid maailmas. Ühest hammustusest piisab, et tappa täiskasvanud elevant. Inimesed riskivad iga päev eluga, et kobra mürki koguda, sest see sisaldab unikaalset valku nimega ohaniin. Ohaniini kasutatakse tänapäeval ka valuvaigistina ning see on 20 korda potentsem kui morfiin. Lisaks on see ravimite tootmisel äärmiselt väärtuslik. Kuningkobra mürgi abil loodetakse leida ravi Parkinsoni tõvele ja Altzheimerile ja leevendada skisofreeniat ning depressiooni.

LSD

24 700 - 27 800 eurot liitri kohta

60ndatel kasutati LSD-d hallutsinogeense narkootikumina. See pool-sünteetiline psühhoaktiivne aine on ohtlik ning selle kasutamine on keelatud peaaegu kõikides riikides. Ühest gallonist LSD'st on võimalik toota hallutsinogeene umbes 55 tuhandele inimesele.

INSULIIN

2900 eurot liitri kohta

Insuliini toodab inimese keha pankreases. Kui kõik toimib korrapäraselt, hoiab see tasakaalus glükoositaset veres ja aitab kaasa metabolismile. Insuliini kastatakse diabeedi ravis.

Biosünteetilise insuliini tootmine on väga keeruline ja kallis protsess. Väidetavalt töötavad teadlased ja meditsiinitöötajad selle nimel, et luua jätkusuutlikum ning odavam viis, et insuliini toota. See eeldaks inimgeenide ja taimede sidumist, kes võiksid seeläbi insuliini tootmisega alustada.

Aastatel 2002-213 on Ameerika Meditsiiniühenduse andmetel insuliini hind kolmekordistunud ning hinnad näivad liikuvat vaid tõusvas suunas. Sama kehtib ka mujal maailmas.

Olenevalt, millises maailmaosas sa asud, sõltub ka hind. Mõningatel andmetel võib insuliini hind galloni kohta tõusta kuni 100 000 dollarini.

CHANEL NO. 5

52 600 - 58 700 eurot liitri kohta

Legendaarne parfüüm, mis paisati esmakordselt müügile 1922. aastal. Selle loojad on keemik Ernest Beaux ja Coco Chanel. Coco valis keemiku pakutud variantidest välja katseklaasi number viis. Tänu sellele, et naine armastas väga numbrit viis jäeti ka nimi samaks. Chanel No. 5 on senini üks turuliidritest. Hinna teeb nii kõrgeks see, et selle koostises kasutatakse haruldasi roosi kroonlehti ning haruldase taime juureessentsi.

Chanel No. 5 FOTO: NIKLAS HALLE'N / AFP

ODASABA KRABI VERI

12 000 - 13 500 eurot liitri kohta

Selle iidse vähiliigi veri on värvilt sinine, sest hemoglobiini asemel on veres hoopis hemotsüaniin. Kui verre satuvad bakterid või patogeenid reageerib nende veri väga kiiresti ning läheb tükki. See omadus on meditsiiniteaduses väga oluline, et aidata määrata endotoksiinide kohalolu meditsiinitoodetes, et tagada nende steriilsus. Pärast vere kogumist lastakse nad taas vabadusse.

Odasaba krabi (Tachypleus gigas) FOTO: Jurgen Freund / 3

ELAVHÕBE

670 - 770 eurot liitri kohta

Elavhõbe on unikaalne metall, mis säilitab toatemperatuuril vedela kuju. Kuigi elavhõbeda kasutamine termomeetrites ja teistes meditsiinilistes vahendites on tänaseks lõpetatud, sest tegemist on äärmiselt mürgise ainega, leiab see asendamatut kasutust mitmel teisel alal. Näiteks kasutatakse seda elektri juhtimiseks ning aurustatud kujul fluoresentlampides ning tänavavalgustites. Elavhõbedat kasutatakse keemiatehastes, metalli tootmisel ja ka näiteks põllumajanduses.

SPERMA

~42 692 eurot liitri kohta

Spermadoonorlus on väga tänuväärne tegevus. Eestis on see vabatahtlik ning peaks igal juhul sündima vaid heast tahtest. Doonorlust kompenseeritakse orienteeruvalt 385 euroga. Ning protseduuri läbiviimiseks on vaja olla hea tervise juures ning külastada kliinikut mitmel korral, 1-2 korda nädalas. Spermadoonoriks saab olla vaid 6 korda ning üks ejakulatsioon on umbes 1,5-5 ml suurune ning sisaldab 40 miljonit kuni 1,2 miljardit spermatosoidi.