Galerii ja videod: Harrisson Ford 76!

Vähi tähtkujus sündinud Chicagos sündinud USA näitleja Harrisson Ford tähistab tänavu 13. juulil oma 76. sünnipäeva. Oma privaatsust kõrgelt hindav ja kaitsev näitleja, on üks Hollywoody edukaimaid. Kõigi aegade kümnest kõige edukamast filmist on tal olnud suur roll (kui mitte pearoll) neljas. Ta on andnud oma hääle, näo ja teo legendaarsetele kinolinakangelastele nagu Han Solo ja Indiana Jones. Lisaks lugematul hulgal teisi edukaid rolle.

Tal on olnud 3 naist: Mary Marquardt, Melissa Mathison ning menukast teleseriaalist «Ally McBeal» tuntd Calista Flockhart, kellega on abielus siiani. Harrisson on isaks viiele lapsele - neljale pojale ja ühele tütrele.

Noorena tegeles ta veidi modellindusega ning sotsiaalteadusega. Pärast kooli lõpetamist asus ta õppima inglise keelt ja filosoofiat. Enne teletäheks saamist oli ta oskuslik puusepp, millega tegeleb hobikorras siiani.

Šarmantse mehe lõual on arm, mille ta sai 1968. aastal, kui üritas sõitmise ajal turvavööd kinnitada, kuid kaotas auto üle kontrolli ning tegi avarii. Kui mõnel puhul võib näoarm näitleja tööd raskendada, või karjääri sootuks lõpetada, siis Harrisson kasutas seda mitmes rollis kavalisti ära. Indiana Jones'i filmides näidatakse tagasivaadet aega, kui noor Indiana alles piitsa kasutama õppis, ning esimesel katsel endale sellega vastu lõuga lõi. 1988. aasta filmis «Working Girl» räägib ta, et sai armi noavõitluses. Hiljem tunnistab aga üles tõelise loo, et lõi ennast vastu wc-poti prill-lauda ära, kui pärast kõrvaaugu tegemist ära minestas.