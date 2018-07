Venemaa kiirusefännist superstaar Nyusha viibib Lõuna-Eestis ühe ööpäeva

«Kuna Nyusha on suur kiiruse ja autode fänn, siis oleme plaaninud ta viia kas Rüa või Krüüdneri katsele,» ütles Nyusha kontserdi peakorraldaja Sten-Erik Jantson. «Rüas lennutab trampliin autod 40-meetri kaugusele ja Krüüdneri katse on Leigo järve ilusate maastike taustal - loodame et talle meeldib,» lisas peakorraldaja.