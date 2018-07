Jaapani veretüübiteooria: mida ütleb veregrupp su iseloomu kohta?

Mitmetes Ida-Aasia riikides usutakse, et inimese veregrupp võib olla ennustajaks, milline on inimese iseloom, temperament ja sobivus teiste inimestega. Uskumus on sarnane nagu paljudes euroopa ja lääne riikides usutakse, et astroloogilised tegurid saavad mõjutada erinevaid faktoreid või iseloomujooni. Kuigi võiks arvata, et kaasaegses Jaapanis sedasorti eelarvamused enam suurt rolli ei mängi, on see siiski väga aktuaalne teema. Naisteajakirjades esitatakse veregruppidega seotud ennustusi ja soovitusi, nii nagu meil tehakse horoskoobi ja sodiaagimärkidega.

Kuigi olukord on paranenud, on uskumus paljude traditsiooniliste jaapanlaste seas väga tugev. Seda teooriat aastaid tõsiselt võetud ning paljudel inimestel võis olla enda veretüübi pärast raske leida tööd või kaaslast ning. Probleem oli nõnda tõsine, et veregrupi alusel diskriminieerimisele tekkis oma termin: «bura-hara». Tööandjad küsivad intervjuul sageli kandidaadi veretüüpi, mis võib saada otsustavaks tööle saamiseks või mitte. Väidetavalt määratakse töökohtades veregrupiga kaasnevate iseloomuomaduste järgi ka tööülesandeid. Mitmetes koolides eraldati lapsed veregrupi alusel erinevatesse gruppidesse. Isegi rahvusvaheline pesapallimeeskonnal on igal liikmel tema veregrupile sobiv treening- ning toitumiskava.

Veregrupp A

Suurel osal Jaapani populatsioonist on A-veregrupp. Neid inimesi kirjedatakse «kichōmen» ehk hästi-organiseeritud. Neile meeldib hoida asju korras, kuid võivad olla põikpäised ning sattuda kergesti stressi. Nad hindavad harmooniat teiste inimestega. Arvatakse, et töökad esiisad, kes pidid põldudel rasket tööd tegema on need iseloomuomadused vere kaudu edasi andnud ja seetõttu on tegemist peaaegu täiusliku veregrupiga.

Iseloomuomadused: tagasihoidlik, tasakaalukas, ärev, tõsimeelne, tundlik, põikpäine, intensiivne, reserveeritud, kannatlik, vastutustundlik, ettevaatlik, pinges, taktitundeline, arglik, viisakas, lahke, tähelepanelik, usaldusväärne, närviline, korraarmastaja.

Veregrupp 0

Seda veretüüpi nimetatakse «rakkanshugi», ehk optimislik. Nad on elavad, juhiomadustega ja on seltskonnas säravad ja domineerivad. Nad ei huvitu väikestest asjadest, seega võib nende äkiline iseloom ehmatada tundliku loomuga A-tüüpe. 0-grupi inimesed hilinevad tihti ja on vahel ebaviisakad. Nad on äärmiselt vastupidavad ja paindlikud, mistõttu tulevad nad eluraskustest kergelt välja.

Iseloomuomadused: optimistlik, muretu, juhioskustega, intensiivne, pole punktuaalne, rahulik, enesekindel, sihikidel, kindlameelne, intuitiivne, enesekeskne, külm, ettearvaatu, töönarkomaan, energiline, sotsiaalne, paindlik, realistlik, materialist, vastupidav, romantik, ettevaatlik, pühenduja, rahumeelne, ambitsioonikas, trendilooja, iseseisev, lojaalne, sportlik, arrogantne, edev, armukade, armutu, ebaviisakas.

Veregrupp B

Seda verergruppi peetakse «jikochū» ehk isekaks. Samas tuntakse neid ka nende loomingulisuse tõttu. Neil on suur uudishimu elu vastu, samas kaotavad nad kergelt huvi. Arvatakse, et B veregrupp pärineb põlisrahvastelt, kes pidid pidevalt elupaika vahetama ja rändama.

Iseloomuomadused: isekas, kirglik, pöörane, aktiivne, mittekoostööaldis, loominguline, tugev, vastutustundetu, lepitamatu, rahulik, vabameelne, ebakonventsionaalne, tagasihoidlik, paindlik, pragmaatiline, uudishimulik, rõõmus, vastutulelik, seikluslik, otsustusvõimetu, ettearvamatu.

Veregrupp AB