Augustibluus üllatab kordumatu luulekavaga: värsked superstaarid kõrvuti legendidega

Multitalent Hardi Volmer astub Romantilise Luulekava koosseisus lavale esmakordselt. «Ootan põnevusega, mis Haapsalu laval juhtuma hakkab, sellist omapärast võimalust iga päev ei pakuta. Eriti rahul olen, et luulet ei pea lugema peast!» lisab mees.

Telesaates «Eesti otsib superstaari» tippu jõudnud Carlos Ukareda: «Olen Augustibluusi publiku nõudlikku heatahtlikkust varem kogenud. Anda tuleb oma parim, mida ma kindlasti ka teen!». Helilooja Taavi «Taff» Aavik: «Minu asi on läbi helide viia publik juba üle läve astudes teise maailma, kuhu Carlos omakorda bluusisoolodega sisse murrab.»

Luulekontserdi BLUULE teeb kordumatuks alati uuenev koosseis ja teadmatus, kuna luule esitajad ei lepi varem kokku, mida ja mis järjekorras nad loevad. Georg Meriloo selgitab: «Kõik toimub vahetult Augustibluusi publiku silme all, 19. sajandi lõpus rajatud puitpitsilises Kuursaalis, muutes elamuse kordumatuks.»

Romantiline Luulekava on 10. tegevusaastat tähistav luulekontsertide formaat, kus näitlejad-muusikud ristavad luulevormis oma verbaalsed piigid, tehes seda muusika saatel. BLUULE on loodud spetsiaalselt Augustibluusiks ning luulekontsert toimub vaid kord aastas. Varem on Augustibluusil BLUULE raames esinenud Merle Palmiste, Raivo Trass, Juss Haasma ja Kärt Kross-Merilo, keda bluusi-lainel saatnud ja sekka soleerinud Mai Agan, Vilho Meier, Alari Kriisa ja Ain Agan.