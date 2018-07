Vene vutifänn lahutas abielu, kuna naine väitis, et Ronaldo on parem kui Messi

Paarike kohtus 2002. aastal World Cup`i vaadates. Kui aga Argentiina võitis Nigeeriat 2018. aasta maailmameistrivõistlustel, siis naine lausus äkki, et Ronaldo on parem kui Messi. Järgmine hommik andis mees lahutuspaberid sisse.

«Terve matši aja noris mu naine Messi kallal ning viimne piisk oli see, kui ta ütles, et Rondalo on parem,» rääkis Arsen oma kannatustest. «Ja siis ma ütleisn talle, mida ma arvan sellest edevast Ronaldost ja kogu Portugali jalkameeskonnast,» lisas mees. Järgmine hommik võttis mees kõik oma asjad ja lahkus naise juurest igaveseks.