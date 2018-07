Galerii: George Clooney liigub pärast avariid väga vaevaliselt

Õnnetuses avaldati ka video, kus on näha, et Clooney sõidab kiire hooga autole sisse ning lendab mootorratta pealt maha.

Nüüd on võimalik aga näha, kuidas 57-aastane George Clooney koos abikaasa Amaliga Olbia lennujaamas eralennukile suunduvad. Piltidel on näha, kuidas Clooney koos abikaasa ja lapsega golfikärus lennujaama sõidavad. Piltidel on näha, kuidas valgesse riietatud Clooney käsipuudest kinni hoides vaevaliselt mööda treppe üles ronib.

Kui Clooney vasakut käsivart lähedalt vaadata, siis on näha, et sellel on sinikad ja marrastused, aga paistab, et muidu suuremaid kahjustusi pole. Näitleja peaks mõne nädala pärast täie tervise juures olema.