Salapärane kultusräppar Väike Pede müüb dressipluuse

Kõik fondid ja kogu selle poe kujundus on nii professionaalne ja maitsekas, et tekib kahtlus, kas Väike Pede tegutseb ikka üksi või koos meeskonnaga. Väike Pede kirjeldab oma teises hittloos «Humana» , kuidas 4 euro ja paari sendiga saab omale mugavad riided.

Väike Pede andis äsja Lil Peole oma elu esimese avaliku intervjuu. Selgus, et Väike Pede hiphopi ei kuula, vaid pigem trapi ja peagi on oodata tema esimest albumit. Küsimusele, kas ta koolikaaslased teavad, et on Väike Pede, vastas räppar: «Väike Pede ei käi koolis, Väike Pede drop outis (kukkus välja), et saaks full time (täisajaga) klotse liigutada.»