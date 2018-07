Palju õnne! Tšellist Silvia Ilves ootab neljandat last

«Põnev on jälle mõelda, et kas saan nüüd poisi või tüdruku,» räägib õhinal Silvia beebiootusest. Silvial on juba kolm poega ning kihlatu Jaaguga on see paari esimene ühine laps.

Silvia ja Jaak kohtusid umbes aasta eest ja kihlusid maikuus. Naise jaoks tuli ettepanek abielluda tegelikult suure üllatusena, sest mitte väga ammu on üheskoos läbi elatud küllaltki raskeid aegu, mis suhet ja üksteist kõvasti proovile on pannud. «Ta on pidanud palju pingutama. Olen keerulise iseloomuga inimene, nagu ikka vahel muusikud,» rääkis Silvia Elu24-le.

Ettepanek leidis aset Silvia ja Jaagu esimeses kohtumispaigas, lõkke ääres, peale naise jaoks suurt väljakutset esitanud kontserti. «Esmalt pidi ta tund aega kuulama minu vingumist, kui raske oli. Vaidlesin veel vastu, et mis me ikka keset ööd pannkooke hakkame tegema.» Kuid kellaaja järgi tänasesse päeva jõudnuna esitas Jaak tähtsa küsimuse. Raskete aegade läbitegemine on mehele hoopis kinnitanud, et leitud on õige inimene.

Palju õnne ka Elu24 toimetuselt!