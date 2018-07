Pilt: Kalvi-Kalle sõidutab oma pisitütart väga ebasobivas vankris ja asendis, mis võib last kahjustada

Värske isa jagas Instagramis fotot, millel tema pisitütar on paigutatud jalutamiskäru istumisosasse vildakalt. Samuti pole magav laps kinnitatud ka turvarihmadega, mis teeb olukorra üpris ohtlikuks.

Lisaks on vastsündinud beebidele esimestel kuudel siiski vajalik kas kookon või vankrikorv, mida pildil näha ei ole. Istmeosaga vankrit läheb vaja alles siis, kui laps on vankrikorvist välja kasvanud (see juhtub 7.–8. elukuul).