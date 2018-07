«See olen mina 12 päeva pärast mu poja sündi. Kui sul on midagi halb öelda... siis talitse end. Ühiskond on vahel üksteise vastu nii õel... Tänapäevased ilustandardid on teinekord naiste jaoks võimatud, seega ma ei häbene näidata oma sünnitusjärgset kõhtu... Ma olen selle üle uhke,» kirjutas modell.

Lisades: «Ma arvan, et mul on õigus väikesele kõhule või on see kõik, sest ma olen modell? Me oleme ka tavalised inimesed, niiet lubage mul palun rannamõnusid rahus nautida.»