Sotsiaalmeedia kuumim edulugu: Kylie Jennerist võib saada noorim naismiljardär

Kolme aastaga 900 miljonit väärt firma püsti pannud Jenner kuulub peagi õigustatult Ameerika naismiljardäride topi. Kylie Jennerile kuulub nimelt maailma kuumim kosmeetikafirma «Kylie Cosmetics», mille geniaalne hitt-toode lip kit ühendas endas sobiva huulevärvi ja huulelaineri. Kylile Jenner on nn self-made-miljonär, kuna on kogu oma firma ise üles ehitanud.

Lõppkokkuvõttes tulevad kõik Kardashianide klanni edulood ja õnnestumised ühest kohast. «Sotsiaalmeedia on suurepärane platvorm,» ütleb Jenner. «Mul on seal nii lihtne juurdepääs oma fännidele ja klientidele,» lisab staar. Jenneri firma kuulub täielikult naisele endale. PR-i ja finantspoolega tegeleb kaunitaride ema Kris Jenner. Kylie Jenner lubab, et pärandab selle firma tulevikus oma tütrele Stormile.