Kurikaval petuskeem Hollywoodis: varas, kes kehastab tuntud meelelahutuspersoone, on teeninud tuhandeid dollareid

Kurikaval kelm kehastas tuntud ja megarikkaid Hollywoodi meelelahutusäri persoone nagu Amy Pascal , Kathleen Kennedy ja Stacey Snider . Petiseks ostus naine, kellel on imeline detailitaju ja väga veenev ning läbimõeldud skeem. Ta teab kõike inimesest, keda ta parasjagu etendab.

Lugu algas nii, et 27-aastane kogenud vabakutseline fotograaf sai e-kirja teel ahvatleva pakkumise Amy Pascalilt. Ta kiitis telefonivestluses mehe töid. Fotograaf oli spetsialiseerunud sõjatandritele ja Pascal pakkus talle head tööotsa Indoneesias ühtede lühidokumentaalfilmidega seoses.

See projekt tähendas nädalaid Indoneesias viibimist ja hotellirahad pidi mees ise ette tasuma. Pascal saatis fotograafile ka lepingu, mis tundus standardile vastav ega äratanud mingit kahtlust.

Kuus kuud hiljem ja olles 65 000 dollarilises miinuses sai fotograaf aru, kui kavalalt teda oli petetud. Naine, kes temaga suhtles, ei olnud Amy Pascal. Selgus, et sama naine on ka teisi mõjukad persoone kehastanud ja võlub ohvreid oma sarmi ja intelligentsiga. Tänaseni ei ole keegi seda petist näinud ja kohtuasi on pooleli.