Noore räppari mõrvas on arreteeritud juba teine kahtlusalune

Browardi politsei tegi kolmapäeva hommikul avalduse, milles öeldi, et räppari mõrvas on arreteeritud 22-aastane Fort Lauderdale'i elanik Michael Boatwright. Arreteerimine leidis aset teisipäeval enne kella 16.

Uurijad lisasid, et Boatwright vahistati algul eelmisel nädalal narkokuriteo eest, mis ei ole mõrvaga seotud. Lisaks sellele on politsei varem vahistanud ka 22-aastase Dedrick Williamsi, kelle jurist sõnab, et mees end kuriteos süüdi ei tunnista.