Suur galerii: musklis egomaniakk Cristiano Ronaldo jättis Hispaania päikese seljataha

Täiendatud kell 19.00: Real andis oma koduleheküljel ametlikult teada, et üleminek sai teoks Ronaldo enda soovil. «Ma usun, et kätte on jõudnud aeg uueks etapiks ja seepärast palusin klubil nõustuda üleminekuga. Ma palun kõikidel minu jälgijatel seda otsust mõista,» rääkis Ronaldo, kes tänas lahkumiskõnes kõiki klubiga seotud inimesi. «Mul on olnud suurepärased meeskonnakaaslased – me oleme koos võitnud kolm järjestikust Meistrite liiga tiitlit ja neli viimase viie aasta jooksul. Madridi Real on võitnud minu ja mu perekonna südame.»