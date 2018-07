Yana Toom pahandab: miks küll ei hoia sõjaväelased oma suud kinni!

«Ma leian, et selliste intervjuude andmisest tuleks hoiduda, sest nad lõhestavad ühiskonda ja külvavad hirmu,» kirjutab Yana Toom. «Ma samuti leian, et minut kuulsust Politicos ei vääri seda kahju, mida sellised tsitaadid toovad Eesti ühikonnale tervikuna,» lisab poliitik.

Yana Toomi postitus kütab kirgi. «Just selline valuline reaktsioon koloneli intervjuule lõhestab meid,» kirjutab Jaanus Karilaid Yana Toomi reageeringu peale. «Valimised varsti tulekul, jälle vaja inimesi üksteise vastu hakkata üles ässitama,» kirjutab üks lugeja Yana Toomi seinale. «Võta päikest, kuni veel on ja ära iseseisvalt kemple Eesti juhtiva sõjaväelasega. Side lõpp, jätkan hetkel mõnusat olemist Ida-Virumaal,» lisab Karilaid.

Kuna esimene postitus oli venekeelne pahandab Yana Toom ka selle kiire ja ebapädeva tõlke pärast ja lubab tulla augustis Eestisse vene keele tunde andma. «Eriti naljakas on see, et esimene tunni jooksul seda «tõlget» parandati neli korda ja alles siis ta muutus selleks, mis oli öeldud originaalis,» naerab Yana Toom.