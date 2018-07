Tais koopas lõksus olnud poistest tehakse film

Tervet maailma liigutanud lugu sellest, kuidas 12 jalgpallipoissi vanuses 11-16 pluss nende 25-aastane treener veetsid mitu nädalat Tai koopas lõksus, jõuab peagi suurele ekraanile, kui usuteemaliste filmide tegemise poolest tuntud produktsioonifirma Pure Flix Entertainment hakkab sellest filmi väntama, vahendas The Hollywood Reporter.

Pure Flixi tegevjuht ja kaasasutaja Pure Flix veetis mitu päeva päästmise ajal kohapeal, kuna elab Tais poole aja oma aastast.

Michael Scott FOTO: Linkedin

«Julgus ning kangelaslikkus, mille tunnistajaks ma olin, on uskumatult inspireeriv, seega jah, me teeme sellest filmi,» sõnas Scott HR-ile antud telefoniintervjuus. «Sellest ei ole vaja teha kristlikku filmi, lihtsalt inspireerivat,» lisas ta.

Scott rääkis ka, et ta on rääkinud juba umbes 90 sukeldujaga, kes päästeoperatsioonist osa võtsid, ning saanud läbi oma Tai kontaktide suhelda ka koopas lõksus olnud poiste vanematega, aga mitte poistega, kuna nad viibivad veel haiglaravil.

Jalgpallimeeskonna kannatused algasid 23. juunil, kui tõusuvesi lukustas poisid koopasisemusse. Pärast nädalaid kestnud läbielamisi päästeti kõik poisid ja treener teisipäeval koopast.

Michael Scott lisas, et ta püüab järgnevate nädalate jooksul leida filmile stsenaristid, ning eelarveks on 30 kuni 60 miljonit dollarit. See on suurem, kui enamusel Pure Flix Entertainment filmidel.

Päästetööd Tais. FOTO: AFP / Scanpix

Scott on teinud viis filmis Tais ajavahemikul 2008-20011 ning lubas, et ka see lugu filmitakse seal. Scott ütles, et kogu sündmus muutus tema jaoks isiklikumaks, kui tema naise hea sõber Saman Kunan suri reedel, kui osales vabatahtlikuna päästetöödes.