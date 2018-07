Oh seda rõõmu! Äsja abiellunud Mart Haber ja Taivo Piller saavad lapsevanemateks

Ärimees, endine modell ja seltskonnastaar Mart Haber ja ärimees Taivo Piller on elanud koos juba pikka aega, ent oma ühise liidu sõlmisid alles tänavu maikuus.

Nüüd postitas Mart Instagrami foto, millega annab aga teada, et oodata on ka perelisa. Seda mitte vaid ühe väikese ilmakodaniku näol aga lausa kahe! Just nii - Mart ja Taivo saavad pisitütre ja -poja vanemateks!