Ära maga võimalust maha: suve lahedaim üritus Sweet Spot Festival otsib vabatahtlikke!

Sweet Spot Festival toimub sel suvel esmakordselt 27. ja 28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis. Esinejate hulgas on näiteks London Grammar, Roisin Murphy, Tom Odell, Ewert and The Two Dragons, Trad.Attack!, Little Dragon, Jose Gonzalez ja paljud teised. Pileteid saab osta festivali kodulehelt ja Piletilevist.