Hanna Martinson leiab, et liiga palju on neid isendeid, keda kasutatakse meelelahutuses, põllumajanduses, loomakatsetes ja karusnahatööstuses. Koostöös Tallinn Dollsi ja Loomusega lõi Hanna muuseas sõnumitega dressipluusid ja T-särgi: «DOG TO ME», «MAKE LOVE NOT FUR» ja «MÄRKAMISKULTUUR».

Mis on Loomusega liitumine su elus muutnud?

Olen muutunud oma seisukohtades julgemaks ja saanud aru, et loomade heaolu on see, mille nimel tahan rohkem ära teha. See ongi PÄRIS teema ja PÄRIS probleem, millega peab tegelema!

Koos tegutsemine on võimsam tunne. Loomuse inimesed on nii avatud, lahked, kahe jalaga maa peal ja toetavad. Ainult nii ilusad ja ausad asjad sündida saavadki.

Mida tähendab loosung «MÄRKAMISKULTUUR» su jaoks laiemalt võttes?

Minu jaoks tähendab märkamiskultuur oskust panna tähele rohkemat, kui vaid iseendaga seonduvat. Ja pärast märkamist võtta midagi ette, et olukorda paremaks muuta.

See on miski, mida meie inimestena võiksime rohkem harrastada. Märgata, kui meile on antud silmad ja olla empaatiline, kui meile on antud võime tunda. Märgata, kui keegi vajab abi või kui midagi saaks teha paremini, rohkem. Märgata, kui keegi saadab korda midagi kaunist. Märkamine tuleb kusagilt sügavamalt, kaugemalt.

Ma usun, et oskus märgata on palju kinni kasvatuses. Kuid kasvatajad ei ole vaid meie vanemad – me saame ka ise end kasvatada. Teen seda iseendaga pidevalt. Hoian end toimuvaga kursis; tunnen elu vastu huvi; parandan end, kui tean, et saaksin paremini teha..

Mis on su lemmik loomamuster?

Minu lemmik loomamuster on leopardimuster – see kajastub ka mõnes minu ja Tallinn Dollsi kollektsioonis kasutatud mustris. Küll aga ei kannaks ma kunagi päris leopardikarvast rõivaid või aksessuaare. Vahel on feik okei!

Kuidas sa suhtud kunstnahast rõivastesse ja aksessuaaridesse? Kas tõelisest nahast tagi kandmine on sul nüüd keelatud?

Miski ei ole minu jaoks keelatud, ma kannan seda, mida tahan. Ja üks, mida ma mitte kunagi kanda ei taha, on loom, kes on kunagi hinganud, tundnud, elu nautinud. Seega suhtun kunstnahast toodetesse väga hästi. Mul on ühed tanksaapad, mis on minu täielikud lemmikud! Kandsin esimese paari ribadeks ja siis ostsin need samad uuesti, nii väga meeldisid. Need on mugavad, ei aja jalga higistama ja näevad superbossid välja!

Kõik on kinni tarbimises. Kui tarbida tohututes kogustes ükskõik mida, on see keskkonnale kahjulik. Pigem osta üks korralik, kui kaks-kolm keskmise väärtusega asja.