Selena Gomez avaldas, mida ta arvab Justin Bieberi abieluettepanekust

Justini kiiret kihlumist on võrreldud välismeedias Ariana Grande üllatavalt kiire kihlumisega. Poplaulja Selena Gomezki, kellega Justin hiljuti veel suhet ülesoojendada soovis, oli üllatunud, kui sellest kihlusest kuulis. «Aga tundes Justinit leian, et see on väga tema moodi,» ütles lauljatar.