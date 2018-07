Julm rassism Eestis? Tallinna transpordiameti juht võõpas suvepäevadel näo mustaks

«On äärmiselt kahetsusväärne, et Tallinna linnajuhtkond harrastab rassismi – kas teadlikult või teadmatusest ignoreerivad linnajuhid «blackface» rassistlikku alatooni. Mitte kellegile ei tule ilmselgelt pähe mõte, et see, mida nad teevad, on vale,» kirjutatakse postituse juurde.