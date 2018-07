«Kirjutasin selle loo algselt lootuses esitada seda «Eesti otsib superstaari» superfinaalis. Kuigi ma superfinalist ei olnud, sain oma lugu Saku Suurhallis reklaamipausi ajal siiski esitada,» on Jaagup Tuisk õnnelik.

«Laul räägib sellest, et õnn ei jookse sülle, kui Sa ise ei püüdle, ei panusta, ei pinguta. Ja tihti jääb ka sellest väheks. Vaja on leida ka teekaaslased, sõbrad, kel samad sihid silme ees. See on seiklus, kuhu ma teid läbi oma laulu ja video kaasa tahan kutsuda,» sõnab Jaagup Tuisk.

Jaagup Tuisk FOTO: Martin Ahven

Laulmisega särava noormehe andekus aga ei piirdu. «Võib öelda, et see lugu on suures plaanis minu produktsioon. Kirjutasin viisi, sõnad ning salvestasin pillid ja vokaali oma kodustuudios. Siis kirjutasime 59°24' North Production tiimiga stsenaariumi, organiseerisime näitlejad ja võttekohad. Nendes osades, kus ma kaamera ees ei pidanud olema, opereerisin ise kaamerat. Lõpuks monteerisin ise ka muusikavideo,» kinnitab Jaagup.

Video on inspireeritud Jaagupi lapsepõlvest «Näiteks mäletan, et kui ma väike olin, ehitasime isaga mulle papist kitarri ning rokkisin sõpradega lasteaias, imiteerides bändi. Samamoodi rokib ka «väike Jaagup» koos oma sõpradega muusikavideos,» kommenteerib Jaagup Tuisk. «Väikest Jaagupit», kellel on muusikavideos väga suur roll, mängib Theodor Tats. «Väikese Jaagupi» kaks sõpra on Mathias Peškov ja Björn Vegard Maddison.

Jaagup Tuisk FOTO: Joosep Kääramees