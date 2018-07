Linnavalitsus püüab takistada Jordan Petersoni esinemist: ta on rassist, naistevihkaja ja transfoob

Peterson muutus avalikkuses hiljuti veel kurikuulsamaks selle tõttu, kui ta ütles, et naised on süüdi meeste vihas ja sõnas, et pealesunnitud monogaamia võiks selle lahenduseks olla. See on aga Petersoni mõtte kontekstist välja võtmine meedia poolt, et Petersonist halb mulje jätta. Lisaks sellele on Peterson öelnud, et «valge privileeg» ei ole olemas ning sooneutraalsed asesõnad «lihtsalt väljamõeldud sõnad». Need kaks ideed on vaid ühed paljudest, mis nii mõnele Durhami elanikule ei meeldi.