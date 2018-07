Seksisõltuvuse all kannatanud Jada Pinkett Smith: ma arvasin, et seksi abil saab kõik probleemid lahendada

Näitlejanna rääkis ka oma varasemast probleemist alkoholiga ning et ta taipas, et on põhja jõudnud, kui jõi üks kodus olles õhtu jooksul ära kolm pudelit veini, vahendas Metro .

Jada sõnas ka, et sõltuvustest loobumine pole tema jaoks raske olnud, ning võib seda teha päeva pealt. Kahe lapse ema sõnas oma tütrele Willowle ja emale Adrienne Banfield Norrisele, kes on tema saate tavapärased külalised, et ta on liigtarbija ning peab alati endal silma pela hoidma.

«Mitmed asjad võivad mulle kinnisideeks muutuda. Asi pole selles, mida sa teed, vaid kuidas sa sellega elad. Miks sa seda teed. See on suhtumine, mis on tegevustega seotud, sest kui sa tahad hästi palju seksida, siis see on tore. Aga sa pead endalt küsima, miks sa seksid nii palju? See on see, milles sa pead selgusele jõudma,» rääkis Jada Pinkett Smith.