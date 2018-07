Teolt tabatud! Motoäss miilustas oma poolpalja preiliga jahil

Rossi jäi oma seltskonnaga kõmupiltnike kaamerate ette Itaalia vetes, Pesaro lähistel. Paistab ka, et Rossi ei suutnud käsi oma preilist eemal hoida, sest paarike miilustas ennastunustavalt.

See pole ka üllatav, sest Rossi kaunis kaasa on temast viisteist aastat noorem pesumodell ja sotsmeedia staar Francesca Sofia Novello, kes postitab endast tihti kelmikaid pilte. Rossi ja Novello küll proovisid oma suhet vaka all hoida, ent itaalia meedia pani nad üsna kiiresti paari.