«Kaardimaja» staar Robin Wright paljastas lõpuks, mida ta Kevin Spacey ahistamisskandaalist arvab

Robin Wright ütles, et loomulikult oli see kõigile üllatus, mis tegi väga kurvaks. Tema suhe Spacey´ga oli igati professionaalne. Nad tundsid üksteist vaid töö kaudu ja kolleegina oli Spacey igati kena ja austusväärne. «Aga ma ei tundnud seda meest,» lisab staar. «Mul on tunne, et mul ei ole õigus rääkida asjadest, mida ma ei tea,» on Robin Wright veendunud.