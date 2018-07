Päikesejänku Arnold Oksmaa plaanib comeback'i nii Eestis kui Soomes: see on vaid eelmäng

Arnold Oksmaa saatis mõni nädal tagasi Facebooki vahendusel oma jälgijatele palava suvetervituse, mis osutus ülimenukaks. Nüüd on mees üllitanud teisegi positivsusest pakatava video, milles näitab, et oma kunagist suurt kirge - laulmist, pole ta sugugi hüljanud.

A post shared by Arnold Oksmaa (@arnoldoksmaa) on Jul 1, 2018 at 2:11am PDT

Päikesest ja energiast pakatav Arnold lubab Elu24'le, et tulevik on kindlasti kirju: «Olen saanud mitmeid pakkumisi nii Eesti kui Soome meelelahutusvaldkonnast, nende seas ka ühest plaadifirmast Eestis.» Lisaks võib põnevusega oodata ka uut filmi Arnoldist. Võtted algavad peagi ning 40 minutiline dokumentaalfilm on peagi tegemises.

Kas vallatul Arnoldil on aeg tulla Eesti tantsulavadele tagasi, nii kui ligi 18 aastat tagasi? «See on vaid eelmäng, suurem asi on ees, ja siin on tegemist nii Eesti kui Soome lavalaudade vallutamisega, seda energiat tahan teiega jagada, keegi ei jää sellest ilma,» lubab ta.