Anne Veski rääkis oma legendaarseks kujunenud lavalookist, mida võib nimetada tema signature-soenguks. Laulja sõnul on ta aastakümnete jooksul katsetanud erinevaid soenguid, kuid vaid praegune lavalook on tema kesisele juuksematerjalile parim. «See on kõige efektsem,» selgitab Anne Veski.

Elu jooksul on Anne Veski katsetanud juustega erinevaid asju: pikendusi, poispead ja hobusesaba. Kuid lõpuks on ta ikka tulnud tagasi selle sama juurde, mis talle kõige paremini sobib. «Ja see püsib kuni kolm päeva!» lisab Anne Veski. «Teistele ma seda ei soovita, see on minu oma,» lisas diiva kelmikalt.