«Malluka suvi» võtab vastu kulinaarse väljakutse

«Olgem ausad: mõnikord on niimoodi, et kokkad sada aastat ja lapsed ei söö ikka mitte midagi. Öeldakse küll, et kui laps aitab süüa teha, siis ta kindlasti tahab seda pärast süüa, aga minu kogemus näitab, et see ei ole nii,» on Mallukas juba ette skeptiline.