Loomulik ja ilus! Ines Karu-Salo näitas meigivaba palet

Ines ja tema abikaasa Martin Salo said eelmise aasta augustis esimest korda lapsevanemateks ning Ines on sotsmeedia vahendusel oma fänne ikka oma eluga kursis hoidnud, jagades vahvaid klõpse nii endast kui ka oma perest.

Nii ka sel korral, hoides süles pere nunnut - tütar Isabeli. Pole kahtlustki, et väike Isabel on saanud väga head geenid ning et temast sirgub ühel päeval väga kena noor neiu.