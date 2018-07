Armukest pidav naine: mu partner on isa surma pärast kurb, aga mul on koos armukesega nii lõbus

Briti väljaandel The Sun on oma nõuküsimus nurk «Ask Deidre», kuhu inimesed saavad oma probleemidega pöörduda ning abi küsida.

Üks viimaseid on anonüümseks jääv naine, kes jagab enda elust tähtsat seika. Ta on oma partneriga olnud kuus aastat ja tunneb, et armastab teda, aga naudib armukesega koos olemist liiga palju, et partner maha jätta.

Seks. Pilt on illustreeriv FOTO: /SCANPIX

Naine kirjutas:

«Minu elus on kaks meest ilma kelleta ma hakkama ei saaks: minu partner, keda ma armastan, ning armuke, keda ihaldan ja seks on metsik. Mu armuke ja mina kohtume siis, kui meie partnerid on ära, mõnikord tema pool, mõnikord minu pool. Me lepime kõik detailideni internetis kokku ja ma tõesti naudin ootusärevust, teades, et ma näen teda kohe, kui mu partner ära läheb. Mu partner töötab palju välismaal ja ma ei tea, mis siis saaks, kui ta töökohta vahetaks,» kirjutab naine.

«Minu armuke ja mina otsustasime asjale vürtsi lisada leppides kokku, et me proovime maja igas toas seksida, muutes kogu meie kokkusaamise erutavamaks,» kirjeldab naine.

«Ma ei saa samasugust põnevust oma partnerilt, kellega ma olen koos olnud kuus aastat. Ta on stabiilne, armastav ja usaldusväärne. Tema on 35 ja mina 33. Tema palju armastatud isa suri just ära ning ta on sellepärast väga kurb. Tema vanemad läksid lahku kui ta oli päris noor ning ta ei näinud oma isa palju. Ma arvan, et ta lootis, et nad võivad kunagi tulevikus taas kokku saada, aga seda ei juhtunud. Ja nüüd ei saa seda enam juhtuda,» jagab naine kaasa probleeme.

Paar voodis FOTO: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Volodymyr Melnyk

«Ma tõesti tunnen talle kaasa, aga mul on selle teise mehega niivõrd lõbus, et ma ei suudaks temast loobuda. Ta on 41. Ta aga ei ütle mulle kunagi, mida ta tunneb. Ma tean, et ta peab mind superilusaks, sest ta ütleb seda mulle pidevalt, aga ma ei tea, kas tema tunded minu vastu on sügavamad. Ma ei tea, kas meil võiks temaga kunagi olla tõeline ja ja ühine tulevik,» jätkab naine.

«Samal ajal toetab minu partner mind kenasti. Meil on suurepärased puhkusreisid välismaal, meil on tore kodu ja kaks koera, kellesse ma väga kiindunud olen. Ma ei suudaks ilma mitte ühegi nende asjata olla. Ma kardan, et ühel päeval mull lõhkeb ja ma kaotan ühe oma meestest. Mulle ei meeldiks see. Ma vajan neid mõlemaid,» kirjutab naine lõpetuseks.

Deidre soovitab naisel armuke maha jätta, kuna suhte avalikuks tulemisel võib ta mõlemast mehest ilma jääda. Lisaks toob Deidre välja, et armuke teda ju ei armasta ning naise partner vajab pärast isa kaotust tuge.

Naine petab isa kaotanud kallimat. FOTO: Scanpix

Naise elukorraldus ei meeldi ka inimestele, kes seda kirja lugesid. «Milline lits. Või solvan ma sellega litse? Tüüpiline nartsissist», «Tõeline ringijooksja. Mees toidab ja katab sind, kuid sina jooksed ringi? Litutaja», «Mitte miski ei ütle armastus paremini, kui tulla pärast tööd koju teise mehe ülejääkide juurde» jne.