Kuigi algselt keelas Woolworths ürituse toimumise täielikult, muutsid nad siiski oma meelt pärast suurt pahameeletormi ja mitmeid petitsioone. Toidukett oli nõus, et üritus toimub nende territooriumil juhul, kui see ei sega teisi ostlejaid ning toimub vaiksemal päeval nagu seda on näiteks esmaspäev.

Kunstnik Tunic on poeketi otsuse üle ülimalt õnnelik. «See on ühe korportsiooni jaoks väga haruldane otsus... olla osa millestki, kus on paljast ihu. See on peaaegu võimatu. Seega on see nende poolt väga julge samm lasta millelgi seesugusel juhtuda, kui teised korporatsioonid on väga piiravad kehavabaduse suhtes,» rääkis kunstnik CNN-ile.