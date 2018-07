FOTO: oh sa raks! Kas Jennifer Lopezi sõrmes särab kihlasõrmus?

Jennifer Lopez ja tema pesapallurist poiss-sõber Alex Rodriguez on deitinud juba üle aasta ning pole kahtlustki, et fännid ootavad, et paarike peagi ka abielluks. Paistab, et pole ilmvõimatu, et fännide unistus võib teoks saada, sest Lopez jagas Instagramis vägagi salapärast kaadrit.