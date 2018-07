Eurovisiooni korraldajad Iisraeli plagiaadijuhtumist: tegu on tühja kuulujutuga

Võidulaulu «Toy» kirjutanud Doron Medalie ja Stav Beger said eelmisel nädalal USA plaadifirmalt Universal Music Group kirja, milles neid süüdistati plagiaadis, kuna Netta esitatud laul on väga sarnane 2003. aastal avaldatud laulule «Seven Nation Army», vahendab Jewish Telegraphic Agency .

Aga sellega oleks vaid üks takistus ületatud. Andes Universalile lauluõigused tunnistatakse, et laulu refrään on plagiaat ning sellega rikutaks Eurovisiooni reeglit, mis ütleb, et kõik osalevad laulud peavad olema originaalid. Kui nii, siis on suur võimalus, et Iisrael diskvalifitseeritakse.