Kaja Kallas jätab Brüsseliga hüvasti: 45 kasti, kroon ja 9 kummiparti

Erinevaid ärasaatmiskingitusi kolleegidelt: kõikide ITRE komisjoni kolleegide mälupulgad ühiste piltide ja hääletusnimekirjadega. Ja kuna teatakse, et mulle meeldib lugeda, siis loomulikult raamatuid #farewell #farewellgifts #gifts #books #memories💕 #europeanparliament🇪🇺 #strasbourg

A post shared by Kaja Kallas (@kajakallas) on Jul 3, 2018 at 9:54am PDT