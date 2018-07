Helen Kõpp sai lapsega haiglas olles puuduliku ravi osaliseks: õudne oli seda vaadata

«Õudne oli vaadata, kuidas just pärast sündi antibiootikume veeni saanud beebi saab seda kõike uuesti ja kuidas see antibiootikum mingisugust mõju ei avaldanud,» kirjutab ta, lisades, et on väga õnnelik, et pisaraterohked ja depressiivsed jaanipühad on möödas ning lapse tervis lõpuks korras, vahendas Kroonika.