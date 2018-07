Tõsielustaari isa tunneb tütre tegemiste pärast häbi

Megani isa Kevin tunneb tüdruku pärast nii suurt häbi, et võttis töölt erakorralise kolmenädalase puhkuse ja põgenes Londonist. Kevin, kes töötab merendustehnikuna, loodab, et selle ajaga kaob osa tähelepanust, mille osaliseks tema tütar saab.

Allikas sõnas väljaandele The Sun: «Kevinil on häbi ja ta võttis kolm nädalat vabaks, et ei peaks kellegagi kokku puutuma. Ma usun, et kui ta oleks saanud kolm kuud vabaks võtta, siis ta oleks seda ka teinud.»